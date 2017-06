Kansas CityDas schweizerische Agrarindustrieunternehmen Syngenta ist in einem Rechtsstreit um gentechnisch verändertes Saatgut zu einer Millionenstrafe verurteilt worden. Ein Geschworenengericht in Kansas gab am Freitag einer Sammelklage von mehr als 7000 Bauern statt und sprach ihnen fast 218 Millionen Dollar (195 Millionen Euro) Schadenersatz zu. Syngenta kündigte an, Berufung einzulegen.

In dem Fall geht es nicht etwa um Gesundheitsgefahren durch die gentechnisch veränderten Maissamen. Die Kläger warfen Syngenta vielmehr vor, die Sorte auf den US-Markt gebracht zu haben, noch bevor China deren Einfuhr erlaubt habe. Weil den US-Bauern dadurch ein wichtiger Absatzmarkt verloren ging, mussten sie große Einbußen bei ihren Einnahmen hinnehmen.