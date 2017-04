Siemens und Bombardier ringen bei den Verhandlungen über eine Zusammenlegung ihrer Bahn-Sparten laut Insidern um die Macht in dem Geschäft. Keine Seite wolle die Kontrolle abgeben, beide wollten das geplante Gemeinschaftsunternehmen voll in die eigene Bilanz einbeziehen, sagten zwei mit den Gesprächen vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Das mache die Verhandlungen "sehr komplex", sagte ein Vertreter aus der Branche. "Das kann sehr schnell gehen, das kann sich hinziehen, es kann aber auch scheitern", sagte der Insider. Bei einem Joint Venture kann nur einer der Partner Umsätze und Gewinne bilanziell voll für sich verbuchen. Beide Sparten sind ungefähr gleich groß.

Reuters hatte am Dienstag erfahren, dass die Branchenriesen einen neuen Anlauf nehmen, ihre milliardenschweren Bahnsparten zusammenzulegen - zum ersten Mal in Form eines Joint Venture. Mehrere Versuche waren vorher im Sande verlaufen. Die Gespräche, die Anfang des Jahres wieder aufgenommen wurden, seien bereits weit fortgeschritten. Die Bundesregierung sei über den Gang der Verhandlungen informiert und könne bei den Verhandlungen mit den EU-Kartellbehörden helfen, sagte ein Insider am Mittwoch. Ein Regierungssprecher sagte, die Wirtschaftsabteilung im Kanzleramt verfolge die Unternehmenslandschaft in Deutschland, wie es ihre Aufgabe sei. Zu konkreten Fällen könne man sich nicht äußern.