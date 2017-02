Berlin/WiesbadenBundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) kritisiert die Verhandlungen des französischen Autobauers PSA Peugeot Citroën mit General Motors über einen Verkauf von dessen deutsche Tochter Opel. Die Gespräche seien ohne Rücksprache mit dem Betriebsrat oder der hessischen Landesregierung geführt worden, sagte Zypries am Dienstag in Berlin am Rande der SPD-Fraktionssitzung. Das sei völlig inakzeptabel. Auch die Bundesregierung sei nicht informiert worden. General Motors stehe in der Verantwortung, insbesondere das Entwicklungszentrum in Deutschland zu belassen.

PSA sowie GM hatten am Dienstag Gespräche über einen Verkauf des GM-Europageschäfts an die Franzosen bestätigt. Zum Europageschäft von General Motors gehören Opel sowie die britische Schwestermarke Vauxhall. Die Konzerne loten verschiedene Möglichkeiten zur Expansion und Kooperation aus, wie es hieß. Es sei jedoch noch ungewiss, ob eine Einigung erzielt werde. Die beiden Autohersteller arbeiten bereits seit 2012 bei verschiedenen Projekten in Europa zusammen.