Der US-Agrarkonzern Monsanto hat vor der geplanten Rekordübernahme durch den deutschen Chemieriesen Bayer einen Gewinn erwirtschaftet. Zwischen September und November erwirtschaftete das Unternehmen aus St. Louis im US-Bundesstaat Missouri einen bescheidenen Gewinn von 29 Millionen US-Dollar (27,6 Mio. Euro). Entscheidend dafür waren vor allem gute Geschäfte in Südamerika. Ein Jahr zuvor hatte Monsanto noch stark unter schwachen Geschäften in der Landwirtschaft gelitten und einen Verlust von 253 Millionen Dollar ausgewiesen. Wie der Konzern zudem mitteilte, legte der Umsatz im ersten Quartal im ersten Quartal um ein Fünftel auf 2,65 Milliarden Dollar zu.

Die verbesserten Zahlen verdankt Monsanto seinem Saatgut-Geschäft. In der Pflanzenschutz-Sparte bleibt es dagegen schwierig. Vor allem in Europa steht vor allem das Mittel Glyphosat in der Kritik, das als angeblich krebsgefährdend gilt. Die Verunsicherung der Bauern bekommt Monsanto schon seit einigen Monaten zu spüren. Zwischen September und November sank der Umsatz der entsprechenden Sparte „Agricultural Productivity“ im Vergleich zum Vorjahr von 820 auf 802 Millionen Dollar. Zwar konnte Monsanto höhere Mengen an Glyphosat absetzen, doch dafür sanken die Preise. Der Preisdruck wird laut Monsanto auch im zweiten Quartal noch anhalten.