FrankfurtEin starkes Geschäft mit Sojabohnen-Saatgut verhilft Monsanto vor der Übernahme durch Bayer zu einem kräftigen Gewinnplus. Der Nettogewinn legte im dritten Quartal um mehr als 17 Prozent auf 843 Millionen Dollar zu, wie der US-Saatgutriese am Mittwoch mitteilte. Im Geschäft mit Sojabohnen-Saatgut profitierte der Konzern nach eigenen Angaben von hoher Nachfrage der Landwirte nach den neuesten Entwicklungen. Insgesamt verlor Monsanto im Saatgutgeschäft aber leicht an Umsatz, während die Erlöse im Pflanzenschutzgeschäft zulegten. Der Konzernumsatz lag im abgelaufenen Quartal mit 4,23 Milliarden Dollar knapp ein Prozent über dem Vorjahresniveau. Monsanto bekräftigte sein Gewinnziel, das ein Ergebnis je Aktie am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 4,50 bis 4,90 Dollar vorsieht. Die Übernahme durch Bayer sehen die Amerikaner auf Kurs.