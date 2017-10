Zu stark würden Bayer und Monsanto bei bestimmten Saatgutsorten und bei Unkrautvernichtern den weltweiten Wettbewerb beherrschen, befanden die Kartellbehörden in aller Welt bereits vor einigen Monaten. Die Folge: Um Monsanto übernehmen zu können, muss sich Bayer von Teilen seines Geschäftes trennen. Jetzt melden die Leverkusener Vollzug. Für 5,9 Milliarden Euro verkauft Bayer Unkrautvernichter und Teile seines Saatgut-Geschäfts an die BASF – und hofft so, die erforderlichen Genehmigungen der Wettbewerbshüter für die Übernahme zu erhalten.

Die Geschäfte, die Bayer nun abgibt, erzielten insgesamt einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro und beschäftigen 1800 Mitarbeiter vor allem in den USA, Deutschland, Brasilien, Kanada und Belgien. In Deutschland dürften Standorte in Hürth-Knapsack bei Köln und Frankfurt betroffen sein.