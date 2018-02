EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager stellt Bayer grünes Licht für die rund 64 Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto in Aussicht. Theoretisch könne sie die Fusion noch untersagen, sagte die Dänin der "Rheinischen Post" vom Samstag. "Es ist aber nicht unser Ziel, Fusionen zu verhindern, sondern sie so zu gestalten, dass der Wettbewerb zum Nutzen der Verbraucher erhalten bleibt", fügte sie hinzu. Schließlich seien nur weniger als ein Prozent der bei der Kommission angemeldeten Fusionen abgelehnt worden. An eine weitere Verlängerung der Prüffrist denke sie derzeit nicht. Es sei ihre feste Absicht, bis zum 5. April eine Entscheidung zu verkünden.