MünchenDer Münchner Triebwerkshersteller MTU Aero Engines bekommt wieder einen eigenen Finanzvorstand. Vorstandschef Reiner Winkler gibt das Finanzressort, das er seit mehr als drei Jahren zusätzlich geführt hatte, zum 1. Januar 2018 an Peter Kameritsch ab, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der 48-Jährige arbeitet seit 18 Jahren für MTU und war zuletzt als Senior Vice President für die Finanzen zuständig. Kameritsch soll sich künftig auch um die IT kümmern. Er bekommt zunächst einen Dreijahresvertrag.