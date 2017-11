DüsseldorfOsram-Aktionäre können sich auf eine höhere Dividende einstellen. Der Münchner Lichttechnik-Konzern wolle für das im September abgelaufene Bilanzjahr 2016/2017 eine Jubiläums-Dividende von 1,11 Euro je Aktie zahlen, teilte Osram am Donnerstag mit. Das wäre nach einem Euro für das Vorjahr eine Erhöhung um elf Prozent. „Damit wollen wir unsere Aktionäre nach einem Spitzenjahr an unserem Erfolg teilhaben lassen und zugleich unser 111-jähriges Markenjubiläum feiern“, sagte Osram-Chef Olaf Berlien. Er kündigte zudem an, nun auch für das laufende Geschäftsjahr eine Dividende von mindestens 1,11 Euro je Aktie anzustreben.