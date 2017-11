Bild vergrößern Der Chemiekonzern wird für mehrere Wochen bestimmte Aromastoffe nicht liefern können. Reuters Bild:

Die Citral-Anlage im BASF-Werk in Ludwigshafen ist nach einem Brand außer Betrieb. Die Reparatur wird mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Der Konzern beruft sich nun auf höhere Gewalt – und entgeht so Haftungsansprüchen.