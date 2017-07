WolfsburgNach mehr als 17 Jahren kehrt die Marke Volkswagen auf den iranischen Markt zurück. Im August startet die Kernmarke des VW-Konzerns nach dem Ende der Sanktionen den Autoverkauf in dem Land. Mit dem lokalen Partner Mammut Khodro - bereits Importeur der Konzernmarke Scania - sei ein Vertrag geschlossen worden, der zunächst den Import der Modelle Tiguan und Passat vorsehe, teilte Volkswagen am Dienstag in Wolfsburg mit.