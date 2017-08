Erst am vergangenen Freitag hatten sich Bain und Cinven die Mehrheit an Stada gesichert. Eine Woche später legen Oetker sowie vier weitere Aufsichtsratsmitglieder, darunter Opel-Vorständin Tina Müller, ihre Ämter nieder. Ihre Arbeit endet nun am 25. September. Nach dem Eigentümerwechsel und dem Start der Verhandlungen um einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sehen Oetker und die weiteren Kontrolleure ihre Arbeit als erledigt an.

Der Rücktritt sei nicht auf Betreiben von Bain und Cinven erfolgt, heißt es in Bieterkreisen. Das mag sein. Doch zwischen Oetker und den neuen Eigentümern wäre es wahrscheinlich ohnehin nicht lange gut gegangen.