Nach Lieferproblemen und Produktionsausfällen beim Kunden BMW zieht der Technologiekonzern Bosch Konsequenzen. Man habe am Donnerstag einen Vertrag zum Kauf des Zulieferers Albertini Cesare unterschrieben, teilte Bosch in Gerlingen mit. Von der italienischen Firma mit rund 400 Mitarbeitern bezieht Bosch Aluminium-Gussteile. Da diese ausblieben, musste der schwäbische Konzern unlängst Lieferungen an seinen Kunden BMW einschränken - das führte beim bayerischen Autobauer zu massiven Produktionsausfällen. Den entstandenen Schaden soll Bosch ersetzen. Zuvor hatte die „Heilbronner Stimme“ über den Kauf berichtet.