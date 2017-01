WashingtonDer unter der Kritik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump stehende US-Autohersteller General Motors will einem Insider zufolge noch am Dienstag eine Milliardeninvestition in den USA ankündigen.

Etwa eine Milliarde Dollar solle in die Fabriken in den USA gesteckt werden, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Montagabend. Durch die Investition könnten 1000 Jobs geschaffen oder gesichert werden. Die Entscheidung sei nicht aus politischen Gründen getroffen worden, sondern aus wirtschaftlichen Überlegungen, sagte der Insider weiter.