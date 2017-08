Die WirtschaftsWoche hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass Stada im Jahr 2013 die Markenrechte an dem Sonnenschutzmittel Ladival für 30 Millionen Euro an den früheren Investmentbanker Ingo Söhngen verkauft hat. Insider sagen, dass der Vorstand damit seinen Bonus sichern wollte. Auf der Hauptversammlung am Mittwoch hatten einige Aktionäre Fragen zu dem dubiosen Deal. 2013 führte der langjährige Vorstandschef Hartmut Retzlaff das Unternehmen.

Stada kündigte nun Konsequenzen an. Der amtierende Vorstandschef Engelbert Tjeenk Willink sagte auf der Hauptversammlung, dass Aufsichtsrat und Vorstand eine Untersuchung zu dem Deal in Auftrag gegeben haben. Der damalige Vorstand hatte den Deal mit grundsätzlichen Finanzierungserwägungen begründet. Aus heutiger Sicht gebe es daran Zweifel, so Willink.