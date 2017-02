Die maue Wirtschaft in Europa und Probleme in Schwellenländern haben den weltgrößten Nahrungsmittelkonzern Nestle 2016 ausgebremst. Im vergangenen Jahr lag das organische Umsatzwachstum bei 3,2 Prozent nach 4,2 Prozent im Jahr davor, wie die Schweizer Firma am Donnerstag mitteilte. In absoluten Zahlen erreichte der Umsatz 89,5 Milliarden Franken, während der Gewinn unter anderem wegen eines Steuereffekts auf 8,5 Milliarden Franken zurückging. Damit schnitt Nestle schlechter ab als Analysten erwartet hatten. Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende von 2,30 (Vorjahr: 2,25) Franken je Aktie erhalten.