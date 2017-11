 Clariant geht auf Konfrontationskurs zu Großaktionär

Der unter Druck eines Hedgefonds stehende Spezialchemiekonzern Clariant überprüft seine Strategie. Anfang 2018 will das Schweizer Unternehmen ein Maßnahmenpaket zur Wertsteigerung des Unternehmens vorlegen, wie Clariant am Freitag mitteilte. Der Konzern wolle mögliche Übernahmen, kurzfristige Veränderungen des Geschäftsportfolios und Kostensenkungen prüfen. Clariant habe dabei Rückendeckung vom zweitgrößten Aktionär, den Familienaktionären der früheren Süd-Chemie mit einem Anteil von rund 15 Prozent.

Die Forderungen seines größten Aktionärs White Tale weist der Konzern mehrheitlich zurück. Der Schweizer Konzern lehnt es eigenen Angaben vom Freitag zufolge ab, eine weitere Investmentbank mit einer strategischen Überprüfung zu mandatieren. Das Unternehmen biete dem aktivistischen Investor an, ein Mitglied für die Wahl in den Verwaltungsrat bei der bevorstehenden Hauptversammlung im März 2018 vorzuschlagen. White Tale fordert drei Sitze. Die Amerikaner halten über 20 Prozent der Aktien an dem Basler Unternehmen.