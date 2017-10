 K+S will Kali- und Salzgeschäft integrieren

Der Düngemittel- und Salzhersteller K+S will seine beiden Geschäftsfelder Kali und Salz miteinander verschmelzen und so kräftig wachsen. Der Konzern solle künftig auf einzelne Kundengruppen wie die Agrar- und Chemie-Industrie ausgerichtet werden, teilte das Kasseler Unternehmen am Montag mit. Durch die Bündelung von Aufgaben in Produktion, Verwaltung, Einkauf und Logistik versprechen sich die Nordhessen ab Ende 2020 Synergien von mindestens 150 Millionen Euro jährlich. Für 2030 peilt K+S dann einen Betriebsgewinn (Ebitda) von drei Milliarden Euro an. Das entspricht fast dem Sechsfachen des operativen Gewinns im vergangenen Jahr (519,1 Millionen Euro).

K+S hat demnach insgesamt vier große Kundenbereiche im Blick: Neben Düngemitteln für die Landwirtschaft (Agriculture) und Chemikalien für die Industrie (Industry) steht das Geschäft mit Auftau- (Communities) und Speisesalzen (Consumers) im Fokus. Dabei sollen künftig verstärkt Produkte in den Mittelpunkt gestellt werden, die lukrativere Geschäfte versprechen und K+S von externen Faktoren unabhängiger machen - beispielsweise von den Weltmarktpreisen für Kaliumchlorid und dem Wetter. So soll der Umsatzanteil von Düngemitteln sowie von Auftausalzen nach und nach verringert werden, wie aus Präsentationsunterlagen für eine Investoren-Konferenz im Tagesverlauf hervorging.