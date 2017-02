Überraschend ist die Staffelübergabe daher keineswegs. „Saikawa wurde über einen langen Zeitraum als Nachfolger aufgebaut“, sagt Christopher Richter, Autoanalyst bei CLSA in Tokio. Dass er schon früh zum Co-Chef gemacht wurde zeigt, dass Ghosn einen glatten Übergang organisieren wolle, so Richter. Denn der Abgang einer Ikone wie Ghosn ist für Investoren wie Angestellte gewöhnungsbedürftig.

Für Renault könnten die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich eine sehr direkte Auswirkung haben. Denn der französische Staat ist einer der Hauptaktionäre. Dessen Anteil würde Ghosn gerne reduzieren. Zuwendung erfordert auch Daimlers ehemaliger Partner Mitsubishi. Nissan hat sich voriges Jahr zu 34 Prozent in den japanischen Sanierungsfall eingekauft und damit das Sagen übernommen.

Zudem leitete der künftige CEO bereits die Geschäfte in Nordamerika und Europa und kennt auch Renault sehr gut. Immerhin saß er von 2006 bis 2016 als Nissans Vertreter in Renaults Vorstand. Renault besitzt fast 44 Prozent der Anteile an Nissan, die Japaner im Gegenzug 15 Prozent der Anteile an Renault. Ghosn sieht sie jedoch als gleichberechtigte Partner. Analyst Richter erwartet daher keinen abrupten Wandel in Nissans Strategie – und auch nicht in der Art der Führung. „Saikawa gilt wie Ghosn als sehr fordernder Manager.“