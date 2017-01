Shell verkauft gut die Hälfte seiner britischen Ölproduktion

Royal Dutch Shell trennt sich von mehreren Öl- und Gasfeldern in der Nordsee und Thailand, um die hohe Verschuldung nach der 70 Milliarden Dollar schweren Übernahme von BG zu reduzieren. Die Nordsee-Felder stünden für mehr als die Hälfte der dortigen Produktion und würden für bis zu 3,8 Milliarden Dollar abgestoßen, teilte der britisch-niederländische Energiekonzern am Dienstag mit.

Sie gehen an das Unternehmen Chrysaor, das vom Branchenveteranen Phil Kirk angeführt und von mehreren Finanzinvestoren unterstützt wird. Zudem trennt sich Shell von seiner Beteiligung an einem Gas-Projekt in Thailand, das nun für 900 Millionen Dollar nach Kuwait verkauft wird.