FrankfurtDer Auto- und Industriezulieferer Norma ist im vergangenen Jahr durch Rückschläge in seinem US-Geschäft kaum vom Fleck gekommen. Der Umsatz lag mit 894,9 Millionen Euro nach vorläufigen Zahlen 0,6 Prozent über dem Wert von 2015, wie das Unternehmen aus Maintal bei Frankfurt am Mittwoch mitteilte. Der Betriebsgewinn (bereinigtes Ebita) übertraf mit 157,7 Millionen Euro den Vorjahreswert um 0,8 Prozent.

Konzernchef Werner Deggim erklärte, im Licht des Markteinbruchs in den USA sei er mit den Ergebnissen zufrieden. Er verwies zudem darauf, dass der Rückgang zumindest teilweise durch bessere Geschäfte in anderen Sparten und Regionen ausgeglichen werden konnte. Norma produziert über 35.000 Produkte, die Kunden in 100 Ländern in Autos, Flugzeuge und Landmaschinen einbauen. Die Erzeugnisse kommen aber auch in Produktionsanlagen für die Pharma- und Biotech-Industrie zum Einsatz. Endgültige Zahlen werden am 22. März erwartet.