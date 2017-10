ZürichDer Schweizer Pharmakonzern Novartis will sich im Fall eines Börsengangs seiner Augenheiltochter Alcon vollständig von der Sparte verabschieden. „Nach der strategische Überprüfung des Geschäfts sieht es so aus, als ob die 100-prozentige Trennung von Alcon den Aktionären erheblichen Mehrwert bringen würde“, sagte Vorstandschef Joseph Jimenez am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. „Novartis würde in diesem Fall keine Aktien behalten, wir würden die Aktien zu 100 Prozent unseren Aktionäre zuteilen.“