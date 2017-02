Der norwegische Konkurrent Statoil schrieb im vierten Quartal einen Betriebsverlust von 1,9 Milliarden Dollar. Analysten hatten hier eigentlich mit einem Überschuss von 2,1 Milliarden Dollar gerechnet. Grund für den Verlust seien Wertminderungen in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar. Diese wurden fällig, weil das Unternehmen langfristig geringere Preise erwartet als bislang angenommen. Statoil will in diesem Jahr eine weiter Milliarde Dollar an Kosten sparen. An Börse verlor die Aktie rund zwei Prozent an Wert.