Die Aussicht auf einen Bieterwettstreit um Stada hat die Aktien des Generika-Hersteller auf ein Rekordhoch getrieben. Die im Nebenwerteindex MDax notierten Titel schossen am Montag um bis zu 14,9 Prozent auf 57,10 Euro nach oben und waren der am zweitmeisten gehandelte Wert auf der Handelsplattform Xetra. In der ersten Stunde seit Börsenöffnung wurden fünf Mal mehr Stada-Aktien gehandelt als an einem Durchschnittstag.

Stada hat nach eigenen Angaben Übernahmeinteresse von zwei Bietern erhalten. Einer davon sei der britische Finanzinvestor Cinven, der einen Preis von 56 Euro je Aktie in Aussicht gestellt habe. Damit würde Stada mit 3,5 Milliarden Euro bewertet. "Das ist ein sehr attraktives Angebot für Stada-Aktionäre", sagte Analyst Ulrich Huwald von Warburg Research.