HamburgIm Musterprozess um Milliardenforderungen von Anlegern wegen der geplatzten Übernahme von Volkswagen durch Porsche vor einigen Jahren hat das Gericht den Befangenheitsantrag von Klägeranwälten zurückgewiesen. Es sei kein objektiver Grund ersichtlich, der befürchten ließe, die drei abgelehnten Richter würden nicht unparteiisch entscheiden, teilte das Oberlandesgericht Celle am Dienstag mit. Gegen den Beschluss ließ das OLG keine Beschwerde beim Bundesgerichtshof zu. Die in dem Verfahren für Donnerstag und Freitag angesetzten Verhandlungstermine hob das Gericht auf. Damit sind seit Verhandlungsbeginn bereits fünf Termine gestrichen worden.

Die Kläger halten Porsche vor, vor neun Jahren seine wahre Absicht verschleiert und sich an Volkswagen herangeschlichen zu haben, um den sehr viel größeren Wolfsburger Autobauer unter seine Kontrolle zu bringen. Erst im Oktober 2008 sei klar geworden, was die Stuttgarter wirklich im Schilde führten. Damals legte die Porsche SE offen, dass sie sich durch Käufe und Optionsgeschäfte bereits rund 74 Prozent an Volkswagen gesichert hatte. Der Kurs der VW-Aktie sprang danach vorübergehend auf über 1000 Euro und machte den Wolfsburger Autobauer kurzzeitig zum wertvollsten Unternehmen der Welt.