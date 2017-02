Mögliche Interessenten seien die australische Bank Macquarie und die Vermögensgesellschaft First State Investments der Commonwealth Bank of Australia. OLT ist auf das Verladen von verflüssigtem Erdgas spezialisiert. Ein Anteil von rund 49 Prozent hält der italienische Energiekonzern Iren, die angedeutet hat, sich womöglich von ihrem Anteil zu trennen. Der Konzern hatte den Wert auf 476 Millionen Euro beziffert. Die genannten Firmen lehnten am Freitag eine Stellungnahme ab.

Eon hatte im September die Mehrheit von Uniper an die Börse gebracht und die Papiere den Aktionären ins Depot gelegt. Der Konzern mit seinen Kohle- und Gaskraftwerken und dem Energiehandel hatte in den ersten neun Monaten einen Verlust von 4,2 Milliarden Euro eingefahren. Uniper-Chef Schäfer will die Kosten um 400 Millionen Euro senken und Beteiligungen im Volumen von mindestens zwei Milliarden Euro abstoßen. Zur Disposition steht auch der Minderheitsanteil am brasilianischen Versorger Eneva.