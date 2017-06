FrankfurtOpel wird wohl früher an den französischen Autobauer PSA verkauft als erwartet. Die Tochter des US-Autoherstellers General Motors hat Mitarbeiter in einem Brief informiert, dass der Verkauf und die Übertragung der Geschäftsanteile der Opel Automobile GmbH für die zweite Jahreshälfte, im besten Falle für den 31. Juli, angestrebt werde, wie ein Opel-Sprecher am Donnerstag sagte. Dies hänge von der Zustimmung der Kartellbehörden ab. Bislang hatte es geheißen, der Verkauf solle im Laufe des Jahres 2017 über die Bühne gehen.