FrankfurtDer Lichttechnikkonzern Osram stellt in Regensburg in den kommenden Jahren bis zu 1000 neue Mitarbeiter ein. Der Bedarf steige durch die hohe Nachfrage von Infrarot-Chips, die für Iris-Scanner in Smartphones eingesetzt werden, erklärte ein Osram-Sprecher. Das Geschäft mit den Handy-Herstellern ist eine neue Marktchance für Osram, das nach der Abspaltung des klassischen Glühbirnengeschäfts derzeit die Hälfte seiner Einnahmen mit Technik für Autos macht. Auch in der Fahrzeugtechnik wächst für Assistenzsysteme der Bedarf an Infrarot- und LED-Elementen.