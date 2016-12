BrüsselDie EU-Kommission und die Mitgliedsländer der Europäischen Union haben sich am Dienstag auf die Einführung strengerer Abgastests für alle Neuwagen mit Benzinmotoren ab September 2018 geeinigt. Experten beider Seiten stimmten am Dienstag in Brüssel dafür, dass bei den anvisierten Tests auf der Straße auch die Emissionen von Partikeln genauer erfasst werden sollen.

Die EU-Kommission will den Autobauern nach eigenen Angaben zwar nicht vorschreiben, welche Technik sie dafür künftig benutzen müssen. „In der Praxis heißt das (aber), dass Benzinpartikelfilter für alle Benzinmotoren mit Direkteinspritzung eingebaut werden müssen, um die Vorgaben bei Fahrtests unter realen Bedingungen einzuhalten.“