ParisDie Opel-Mutter Peugeot Citroën (PSA) geht mit seiner Mobilitätslösung „free to move“ nach Seattle an die US-Westküste. Die Franzosen begründen ihre Entscheidung damit, dass Seattle sich besonders für ein effizientes urbanes Verkehrssystem einsetze. „Der Launch von Free2Move in den Vereinigten Staaten bietet uns daher eine einzigartige Möglichkeit, auf die Bedürfnisse der Verbraucher einzugehen, und darüber hinaus eine flexible Plattform für die Einführung zukünftiger Produkte zu etablieren“, sagt Larry Dominique, PSA-Nordamerika-Chef.

Free to Move bietet die Möglichkeit, vom Handy aus verschiedene Angebote von Carsharing-Unternehmen zu nutzen oder auch ein Fahrrad zu mieten. Darunter sind auch Anbieter, die nicht PSA gehören. Die Dienstleistung ist für den Konzern der erste Schritt zurück auf den Kontinent, auf dem er seit 25 Jahren nicht mehr vertreten ist.