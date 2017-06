Bis zum 1. Juni seien etwa 17.000 Aktien zum Kauf angedient worden, so dass Busch nun 30,14 Prozent des Grundkapitals halte, teilte die Firma am Donnerstag mit. Gesellschafter Sami Busch äußerte sich dennoch positiv: "Wir haben mit dem freiwilligen Übernahmeangebot die wichtige Kontrollschwelle von 30 Prozent überschritten und sind zufrieden, dass wir unsere Beteiligung weiter aufstocken konnten."

Mit dem Erreichen der 30-Prozent-Hürde kann Busch ohne neues Angebot am Markt weiter zukaufen. Sollte sich der aktuelle Kurs von rund 128 Euro allerdings halten, muss Busch dafür tiefer in die Tasche greifen. Die Offerte lag bei 110 Euro je Anteilsschein. Gemäß Übernahmegesetz haben die Aktionäre, die ihre Aktien noch nicht zum Kauf angedient haben, nun nochmals zwei Wochen Zeit, dies zu tun. Die sogenannte Zaunkönigfrist endet am 22. Juni.