AßlarDer ins Visier seines Wettbewerbers Busch geratene Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum hat dessen Übernahmeofferte zurückgewiesen. „Aus heutiger Sicht wird der Vorstand von Pfeiffer Vacuum seinen Aktionären die Annahme des Angebots nicht empfehlen können“, teilte die Firma am Mittwoch mit. Die Offerte spiegele nicht die Wachstumspotenziale wider. Das Management prüfe nun Optionen, die Aktionäre „in angemessener Weise an der langfristigen Entwicklung des Unternehmens teilhaben“ zu lassen.

Die Aktionäre haben bis zum 13. März Zeit, ihre Papiere der Gruppe anzudienen. Busch hatte im Januar angekündigt, seinen Anteil an Pfeiffer ausbauen zu wollen. Vordringliches Ziel sei aber nicht die Komplettübernahme, hatte Busch-Gesellschafter Sami Busch der Nachrichtenagentur Reuters erklärt. „Wir wollen, dass beide Unternehmen selbstständig am Markt agieren und Pfeiffer börsennotiert bleibt.“ Daher ist die Offerte auch nicht an eine Mindestannahmeschwelle gebunden.