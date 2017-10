BangaloreEine starke Nachfrage nach neuen Medikamenten hat dem größten US-Pharmakonzern Pfizer zu einem Gewinnsprung verholfen. Im vergangenen Quartal verdoppelte sich der Überschuss auf 2,84 Milliarden Dollar, wie das Management am Dienstag mitteilte. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp ein Prozent auf 13,17 Milliarden Dollar. Besonders gut liefen die Geschäfte mit dem Brustkrebsmittel Ibrance. Hier schnellten die Erlöse um fast 60 Prozent auf 878 Millionen Dollar nach oben.

Pfizers Ergebnis vor Sonderposten lag über den Erwartungen von Analysten. Das kam an der Wall Street gut an. Im vorbörslichen Handel lag die Aktie des Unternehmens 1,7 Prozent im Plus.