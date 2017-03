 Wie BASF vom Fusionspoker profitieren will

Bild vergrößern Übernahmepoker: Schlechte Karten für BASF. Bild: dpa Picture-Alliance

BASF will im Pflanzenschutz-Bereich günstig aufkaufen, was Bayer und Co. bei ihren Fusionen abstoßen müssen. Und auch den US-Anbieter FMC soll sich der Chemiekonzern schon angeguckt haben. Doch geht der Plan auf?

Rund um ihre Pflanzenschutzlabors im hessischen Lampertheim züchten BASF-Forscher Erdbeeren, Kürbisse, und Mais. Und machen damit Werbung: Auf einem Maisfeld wachsen kleine, blasse Pflanzen, auf dem anderen kräftigere. Der blasse Mais ist unbehandelt, der andere wird von BASF-Chemie geschützt, verraten Schilder vor den Feldern. Die Botschaft ist deutlich: Mit unseren Pflanzenschutzmitteln gedeiht der Mais, wird größer, prächtiger und bringt mehr Nahrung. Nur große Konzerne können die Weltbevölkerung ernähren – die These gilt als wichtiges Argument für die gewaltigen Übernahmen in der Branche: Bayer will Monsanto für mehr als 60 Milliarden Dollar übernehmen, die US-Konzerne Dow Chemical und DuPont wollen sich zusammenschließen. Und ChemChina möchte für 47 Milliarden Dollar die Schweizer Syngenta kaufen. Anzeige Nur BASF bleibt bislang abseits. Vorstandschef Kurt Bock verkauft das als Strategie. Sein Plan: BASF soll kaufen, was die Konkurrenz auf Druck der Kartellwächter bei ihren Fusionen abstoßen muss. Intern sondieren die BASF-Manager, was für sie abfallen könnte. Noch hat der Aufsichtsrat keine konkreten Angebote besprochen, erfuhr die WirtschaftsWoche aus Unternehmenskreisen. Gentechnik : Was hinter den Kulissen von Monsanto passiert ImageGallery



Doch die Spannung steigt. Spätestens im April soll die EU-Kommission über die Zusammenschlüsse von DuPont/Dow Chemical und ChemChina/Syngenta entscheiden – und darüber, was diese verkaufen müssen. Die Übernahme von Monsanto durch Bayer soll Ende 2017 folgen. Durch Resteverwertung zum Erfolg – geht Bocks Plan auf? Der Konzern steht unter großem Druck. Durch die Fusionen rutscht BASF auf einen abgeschlagenen Platz vier auf der Weltrangliste. Und wenn sich das Unternehmen nicht verstärkt, dann könnte der Abstand schnell noch größer werden. Umsätze mit Pflanzenschutz und Saatgut Weit im Rückstand Nach den Fusionen würde der Umsatz der Konkurrenz BASF um ein Vielfaches übertreffen. Quelle: Deloitte, Umsatz (2015), ohne mögliche Verkäufe

Bayer + Monsanto Pflanzenschutz: 11,3 Milliarden

Saatgut: 11,1 Milliarden

Dow + DuPont Pflanzenschutz: 8,6 Milliarden

Saatgut: 9,2 Milliarden

Syngenta + ChemChina Pflanzenschutz: 14,4 Milliarden

Saatgut: 3,2 Milliarden

BASF Pflanzenschutz: 5,8 Milliarden

Saatgut: - Schon im vergangenen Jahr sollen die Ludwigshafener den Kauf des US-Pflanzenschutzspezialisten FMC geprüft haben, berichten Insider gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Der Konzern reagiert gewohnt schmallippig: Man prüfe ständig Übernahmen und Desinvestitionen, erklärt eine Sprecherin. Das zeigt: Der Druck ist groß, schnell einen geeigneten Übernahmekandidaten zu finden. Denn Bocks Strategie ist auch aus der Not heraus entstanden. Gern hätten auch die Ludwigshafener Syngenta gekauft, auch mit Monsanto soll es Gespräche gegeben haben. Am Ende legten die anderen mehr Geld auf den Tisch. Eine Übernahme von FMC wäre mit solchen Deals kaum vergleichbar. Wohl auch deshalb schaut sich der Vorstand nun erst mal nach anderen Möglichkeiten um.