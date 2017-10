LondonDer US-Pharmakonzern Pfizer will Insidern zufolge im November den Verkaufsprozess für sein Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten und Gesundheitsartikeln starten. Das Vorhaben werde führend begleitet von Morgan Stanley, Centerview Partners und Guggenheim Securities, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Pfizer hatte am 10. Oktober einen Verkauf der Sparte in Aussicht gestellt. Der Bereich, zu dem unter anderem Centrum-Vitaminpräparate und Baldriparan-Schlafmittel gehören, unterscheide sich so stark vom Kerngeschäft, dass er möglicherweise außerhalb des Unternehmens mehr wert sei.