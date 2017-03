Der Arzneimittelhersteller Stada verschiebt seine Bilanzpressekonferenz um knapp eine Woche. Grund dafür sei, dass eine „kleinere Transaktion“ neu bewertet werden müsse, sagte Stada-Chef Matthias Wiedenfels in einer kurzfristig anberaumten Telefonkonferenz. Der Gewinn könnte dadurch um einen einstelligen Millionenbetrag beeinflusst werden.

Viel konkreter wollte Wiedenfels nicht werden. Bei Stada gebe es nun ein „erhöhtes Sorgfaltsniveau“ und gerade in der aktuellen Situation, wo mehrere Interessenten um Stada buhlen und der Bieterprozess läuft, wolle sich das Unternehmen nicht angreifbar machen. Die Zahlen will Stada nun am Mittwoch, den 29. März, präsentieren.