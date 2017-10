25 Prozent der Arzneien schaffen danach sogar nicht einmal halb so viel Umsatz wie von Analysten vorhergesagt.

Dass die Unternehmen die Schlagkraft ihrer Präparate überschätzen, belegen auch ‧Zahlen des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit (IQWIG) aus Köln, das den Nutzen von Medikamenten untersucht. Bei mehr als 50 Prozent der Medikamente erkannten die IQWIG-Prüfer in den vergangenen Jahren keinen Zusatznutzen. „Wenn es um die Außendarstellung eines Medikaments geht, setzen sich in den Unternehmen eher die Marketing- und Vertriebsprofis als die Forscher durch“, sagt Institutschef ‧Jürgen Windeler, „zudem haben die Unternehmen bei ihren Prognosen den Börsenkurs im Blick.“

Ein weiteres Problem für die Hersteller: Die Konkurrenz zieht schneller nach. Im Jahr 2000 hatten Unternehmen noch acht Jahre Zeit, um ihre Alleinstellung auszunutzen und die Entwicklungskosten reinzuholen, derzeit sind es nur noch vier Jahre. Für den Erfolg eines Medikamentes reichen ein hohes Budget und gute Marktforschung inzwischen nicht mehr aus, so Bain-Partner Schlegel: Auch nach der Markteinführung müssten Produktmanager durch regelmäßige Informationen und weitere Studien neue Präparate in der breiten Ärzteschaft, bei Patienten, Krankenkassen, Einkaufsmanagern und Arzneiprüfern im Gespräch halten. Die Markteinführung müsse in Unternehmen von autarken Teams begleitet werden