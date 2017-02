BerlinDer Finanzinvestor Advent geht auch nach dem Verstreichen des Ultimatums an den Stada-Vorstand nicht auf Konfrontationskurs zu dem hessischen Arzneimittelhersteller. „Advent ist nur an einer freundlichen Transaktion interessiert“, sagte eine Sprecherin am Montag am Rande des Private-Equity-Kongresses „SuperReturn“ in Berlin. Der Investor war in der vergangenen Woche mit einem verbindlichen Kaufangebot über 3,6 Milliarden Euro für Stada vorgeprescht und hatte den Vorstand aufgefordert, sich bis Montag dahinter zu stellen.