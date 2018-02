ManilaAuf den Philippinen werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums drei Todesfälle mit dem umstrittenen Impfstoff gegen Dengue-Fieber des französischen Pharmakonzerns Sanofi in Verbindung gebracht. Das habe eine Untersuchung ergeben, die nach dem Tod von 14 Kindern nach der Gabe von Dengvaxia in Auftrag gegeben worden war, teilte eine Vertreterin des Ministeriums mit. Die Ergebnisse würden an das Justizministerium weitergegeben, das ein juristisches Vorgehen gegen die Verantwortlichen eines Massen-Impfprogramms prüfe. Sanofi wies die Vorwürfe am Samstag zurück. Die Untersuchungen auf den Philippinen hätten keine Beweise für einen direkten Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und einem der 14 Todesfälle ergeben.

In den vergangenen Jahren wurden auf den Philippinen in einer breit angelegten Impfkampagne mehr als 800.000 Kinder mit Dengvaxia geimpft. Sanofi hatte im November erklärt, dass das Mittel die Krankheit in einigen Fällen verschlimmern könnte, wenn Menschen dem Virus zuvor noch nie ausgesetzt waren. Die Philippinen verboten daraufhin das Mittel. Das jetzige Untersuchungsergebnis bestätige die Entscheidung, das Impfprogramm zu stoppen, erklärte die Gesundheitsbehörde. Es müsse noch drei bis fünf Jahre abgewartet und geforscht werden, um die Nebenwirkungen des Impfstoffs abzuklären.