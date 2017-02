BaselDer Schweizer Pharmariese Roche hebt nach einem kräftigen Gewinnplus im vergangenen Jahr die Dividende an. Die Aktionäre sollen 8,20 Franken je Genussschein und Inhaberaktie erhalten und damit 0,10 Franken mehr als im Jahr davor, wie der Arzneimittelhersteller aus Basel am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich standen 9,73 Milliarden Franken (9,1 Milliarden Euro) Reingewinn, ein Plus von sieben Prozent.

Am Diabetes-Geschäft will Roche festhalten. „Keine Änderung: Wir bleiben in Diabetes Care engagiert“, erklärte ein Sprecher am Mittwoch und wies damit einen Medienbericht über eine mögliche Trennung des Geschäfts zurück. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, der Arzneimittelhersteller aus Basel prüfe mehrere Optionen für die Sparte, darunter eine Abspaltung, einen Verkauf oder einen Teilverkauf.