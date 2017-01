BerlinFür die Solarindustrie war 2016 ein Horrorjahr. Aufgrund massiver Überkapazitäten sind die Preise für Photovoltaikmodule und Wechselrichter im vergangenen Jahr um teils mehr als 20 Prozent eingebrochen. In Erwartung auf noch weiter erodierende Paneelpreise zögerten Kunden den Bau von Solarparks immer weiter hinaus. In den Lagern der Konzerne stapelten sich die Produkte, weltweit sind die Umsätze und Gewinne der Solarkonzerne in den vergangenen Quartalen eingebrochen. Auch Solarworld, Deutschlands Photovoltaikprimus, wurde von der Entwicklung kalt erwischt: Die Bonner schreiben immense Verluste und kämpften aktuell ums Überleben.

„SMA hat 2016 den Weg zu mehr Gewinn und höherem Cashflow erfolgreich fortgesetzt. In einer der spannendsten Branchen des 21. Jahrhunderts ist SMA seit mehr als zwei Jahrzehnten Weltmarktführer“, erklärte SMA-Vorstandschef Pierre-Pascal Urbon.

SMA stellt Wechselrichter her, die den Solarstrom vom Hausdach in Wechselstrom für die Steckdose umwandeln. Der Konzern hat anders als beispielsweise Solarworld proaktiv auf die Branchenkrise reagiert. Nachdem im Sommer 2016 schon absehbar war, dass die chinesische Photovoltaikindustrie ihre eigenen Zubauziele viel früher erreichen wird als geplant, kamen die Preise ins Rutschen. Auf ihrem Heimatmarkt wurden chinesische Photovoltaikkonzerne wie Yingli Trina oder JA Solar ihre Module nicht mehr los. In Folge überschwemmten die Unternehmen den Weltmarkt mit ihren Produkten – teils zu Spottpreisen.

SMA-Chef Urbon zog angesichts dieser Entwicklung früh die Notbremse. Konkret machte SMA das zweitgrößte Werk des Konzerns in Denver (USA) mit fast 300 Mitarbeitern sowie eine kleine Fabrik in Kapstadt (Südafrika) dicht. Den Geschäftsbereich Railway Technology, in dem etwa 65 Mitarbeiter Umrichter für die Energieversorgung von Zügen und U-Bahnen herstellen, will Urbon verkaufen. Den Personalstand des Gesamtkonzerns soll bis Mitte 2017 um gut 600 Mitarbeiter reduziert werden – auf nur noch gut 2900 Beschäftigte.