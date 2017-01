BerlinDer deutsche Automarkt ist im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge gewachsen. Gut 3,35 Millionen Neuwagen wurden zugelassen, ein Plus von fünf Prozent gegenüber 2015, wie der Verband der Automobilindustrie am Mittwoch in Berlin mitteilte. „2016 war ein starkes Autojahr“, sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann.

Grund für die gestiegene Nachfrage waren die niedrigen Spritpreise sowie günstige Zinsen. Dadurch stellten sich mehr Privatleute einen Neuwagen in die Garage. Auch das Flottengeschäft mit großen Unternehmen lief Branchenangaben zufolge gut.