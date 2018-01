Politische Initiativen wollen derzeit den Verbrauch von Plastik reduzieren. So arbeitet die EU gerade an einer Plastikstrategie und will bis Mai einen Entwurf für eine Richtlinie vorlegen. Statt Verboten fordern die Unternehmen wirtschaftliche Anreize für die Verwendung von recyceltem Plastik. Auf entsprechende Produkte könne es etwa einen Nachlass auf die Mehrwertsteuer geben, schlägt Wilms vor.