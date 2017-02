Der Porsche SE gehört die Mehrheit von rund 52 Prozent an Volkswagen . Die Holding dient vorwiegend der Verwaltung des VW-Besitzes. Sie gehört zur Hälfte den Familien Porsche und Piech, die sämtliche stimmberechtigten Stammaktien halten. Die andere Hälfte ist über Vorzugsaktien auf andere Aktionäre verteilt. Die Dachgesellschaft hat nur rund 30 Beschäftigte, von denen kein Vertreter im Aufsichtsrat sitzt. Die sechs Arbeitnehmermandate nehmen Betriebsräte aus dem VW-Konzern wahr, darunter VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh und Uwe Hück, Betriebsratsvorsitzender der VW-Sportwagentochter Porsche AG. Als externer Vertreter sitzt zum Beispiel der frühere IG-Metall-Chef Berthold Huber in dem Gremium.

Kontrolliert wird die SE damit künftig fast nur noch von den Familien Porsche und Piech. Derzeit gehören dem Aufsichtsrat von der Eignerseite fünf Familienmitglieder an - so etwa Wolfgang Porsche und der frühere VW-Firmenpatriarch Ferdinand Piech - sowie als einziger externer Aufseher der frühere Henkel-Chef Ulrich Lehner. Allerdings sicherte sich die Arbeitnehmerseite für den theoretischen Fall ab, dass die Porsche SE ihren Einfluss bei VW wieder ausbaut. Bei einer Beteiligung von mehr als 55 Prozent an dem Wolfsburger Konzern würde die Beteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat automatisch wieder inkraft gesetzt, hieß es in Aufsichtsratskreisen. Der Sprecher der Porsche SE wollte dazu keine Stellung nehmen.