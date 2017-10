StuttgartStarke Geschäfte in China halten den Sport- und Geländewagenbauer Porsche auf Wachstumskurs. In den ersten drei Quartalen 2017 seien weltweit rund 186.000 Autos an Kunden ausgeliefert worden und damit vier Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte Porsche am Dienstag in Stuttgart mit. In den ersten drei Quartalen 2016 hatte Porsche ebenfalls ein Plus von vier Prozent verbuchen können.

China wird immer wichtiger, auf diesem Markt lag das Plus bei zehn Prozent auf 54.000 ausgelieferter Autos. Zweitwichtigster Markt sind die USA, wo mit einem Plus von zwei Prozent auf 41.000 ausgelieferter Fahrzeuge aber nicht so viel Schwung ist wie in Asien.