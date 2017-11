DüsseldorfFür die Stahlkocher von Thyssen-Krupp ist „Port Talbot“ das Reizwort schlechthin: Das Stahlwerk von Tata Steel in Südwales gilt als alt, marode, unproduktiv und hat in den vergangenen Jahren teils riesige Verluste angehäuft. Warum, so fragen sie, stehen viele deutschen Standorte von Thyssen-Krupp im Zuge der geplanten Fusion mit Tata Steel auf dem Prüfstand, das Tata-Werk in Wales aber nicht?

So hat der Konzern mit Werken in Großbritannien und den Niederlanden gerade angekündigt, weitere 30 Millionen Pfund (rund 35 Millionen Euro) in das Werk zu pumpen, um neue Kräne anzuschaffen, bessere Staubabzugshauben zu installieren und einen alten Sauerstoffaufblaskonverter zu ersetzen.

Die Maßnahmen sind Teil eines umfangreichen Investitionsprogramms über rund eine Milliarde Pfund, die der Konzern in den kommenden Jahren in seine Stahlwerke stecken will. Ziel ist es, verstärkt Hochleistungsstähle zu produzieren, für die Stahlkonzerne höhere Preise verlangen können. Der Bedarf nach solchen Stählen steigt kräftig, sie werden in der Autoindustrie verstärkt in Hybrid- und Elektroautos eingesetzt, aber auch für den Bau energieeffizienter Gebäude.

„Diese Investitionen erhöhen unsere Zuverlässigkeit und zeigen, dass wir uns für eine längerfristige Zukunft der Stahlerzeugung in Großbritannien einsetzen“, sagte Bimlendra Jha, CEO von Tata Steel UK. „Gleichzeitig investieren wir auch in unsere Fähigkeit, neue hochfeste Stähle in Großbritannien zu produzieren.“ An seinem Standort in Wednesfield hat Tata Steel bereits Anfang dieses Jahres die modernste automatisierte Schweißstraße Großbritanniens vorgestellt, die Stähle für Automobilhersteller liefert.