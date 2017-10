MünchenDer Industriegasekonzern Linde legt die Latte für die geplante Fusion mit dem US-Rivalen Praxair niedriger. Die Münchner senkten am Montag die Mindestannahmequote für das Tauschangebot an die Aktionäre auf 60 Prozent. Bislang hätten 75 Prozent der Linde-Anteilseigner ihre Aktien in Papiere der fusionierten Linde tauschen müssen, damit es zum Zusammenschluss kommt.