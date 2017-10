Drei Minuten früher als geplant hebt sich der neue Hoffnungsträger von Airbus in den grauen Himmel von Toulouse-Blagnac. Im Südwesten Frankreichs soll der überarbeitete Langstreckenjet A330 neo gebaut werden, hier startet er an diesem Donnerstag auch zu seinem Premierenflug. Der A330 neo soll für das Luftfahrtunternehmen eine Lücke in der Modellpalette schließen - und den Druck auf den Konkurrenten Boeing erhöhen.

Die Nachfrage nach Flugzeugvarianten steigt, weil die Spezifikationen an moderne Fliege deutlich stärker an die Nachfrage angepasst wird. Erzrivale Boeing arbeitet deshalb an der Entwicklung eines völlig neuen Jets für den in Fachkreisen „Middle of the market“ genannten Bereich. Damit will der US-Konzern seinerseits die Lücke zwischen dem Mittelstreckenjet Boeing 737 und dem Großraumflugzeug 787 (Dreamliner) schließen. Mit dem A330 neo will Airbus die Nase vorn haben. 150 Millionen Euro hat der Flugzeughersteller darum jährlich in die Entwicklung fließen lassen.

Dabei verlief die Weiterentwicklung - wie so häufig in der Luftfahrtbranche - nicht völlig reibungslos. Eigentlich sollte der Erstflug bereits im Frühjahr stattfinden, Ende des Jahres wollte Airbus die erste Maschine an TAP ausliefern. Daraus wird nun nichts, TAP erwartet die erste A330neo erst im März kommenden Jahres. Nach Branchenberichten gab es Verzögerungen bei der Lieferung der brandneuen Treibwerke von Rolls-Royce.