PekingDer britische Luxusautobauer Aston Martin muss wegen Software-Problemen in China weltweit knapp 1700 Wagen in die Werkstätten zurückrufen. Betroffen seien Modelle des Typs Vantage, die zwischen Juni 2010 und September 2013 gefertigt worden seien, sagte Aston-Martin-Chef Andy Palmer am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.