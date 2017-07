FrankfurtDer Absatz von BMW ist durch das Lieferproblem von Bosch im Juni in Deutschland eingebrochen. Der Autobauer verkaufte am Heimatmarkt im vergangenen Monat mit 27.480 Fahrzeugen 16,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Das habe vor allem am Produktionsausfall in Folge fehlender Teile von Bosch gelegen, erklärte eine Sprecherin am Mittwoch. Ein italienischer Subunternehmer von Bosch konnte keine Gussteile für Lenkgetriebe mehr liefern. BMW kostete das nach Worten von Produktionsvorstand Markus Duesmann einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ berichtet, dass der Autobauer Bosch für die Ausfälle zur Kasse bietet.

Besonders zufrieden zeigte sich Vertriebsvorstand Ian Robertson in München dagegen mit der Nachfrage nach Hybrid- und reinen Elektroautos: Der Absatz habe sich im ersten Halbjahr fast verdoppelt auf 43 000 Fahrzeuge. BMW will im laufenden Jahr 100 000 E-Autos verkaufen.